Donna morta in valigia nel Vercellese: un uomo indagato per occultamento di cadavere

Si tratta di un 54enne, conoscente di Franca Musso: in corso ulteriori accertamenti

Un uomo è stato iscritto nel registro degli indagati per la morte di Franca Musso, la donna di 54 anni trovata morta all’interno di una valigia lo scorso novembre nelle campagne di Alice Castello, in provincia di Vercelli.

Si tratta di un uomo residente nella stessa provincia, frequentato dalla vittima. Per gli inquirenti è responsabile di occultamento di cadavere.

Ulteriori accertamenti di natura scientifica sono in corso per stabilire se la donna, che era scomparsa nell’ottobre dell’anno precedente, il 2016, sia stata uccisa. In tal caso le accuse nei confronti del conoscente potrebbero essere riformulate più gravemente.