Donna morta per legionella, la procura acquisisce cartella

La documentazione medica relativa alla morte della donna di 61 anni, avvenuta presso una nota clinica di Torino per un sospetto caso di legionella, è in via di acquisizione da parte della procura del capoluogo piemontese.

Accertamenti sono in corso anche da parte dell’ufficio di igiene dell’Asl. Stando alle prime informazioni, la donna avrebbe contratto il batterio mentre era in vacanza al mare in Costa Azzurra, in Francia.

La procura di Torino vuol vederci chiaro e intende appurare se sono stati effettuati errori o irregolarità in fase di prevenzione e di cura della malattia contratta dalla donna.