Donna morta nell’Imperiese: dall’autopsia morte traumatica

Per ora è esclusa dalla procura l'ipotesi dell'omicidio volontario

Resta un giallo la morte di Silvia Crosetto, 44 anni, l’insegnante di Moncalieri (Torino) trovata priva di vita da una coppia di anziani sul ciglio della statale 28 del col di Nava, nel territorio comunale di Cesio lo scorso 14 luglio.

Secondo il medico legale che ha effettuato l’autopsia sul corpo della donna e depositato la perizia in Tribunale, l’ipotesi più probabile è che l’insegnante sia stata investita da un’auto. Per ora è esclusa dalla procura l’ipotesi dell’omicidio volontario. I carabinieri, che hanno esaminato i filmati delle telecamere più vicine al luogo dell’incidente, hanno successivamente controllato tutti i veicoli (che viaggiavano in entrambi i sensi di marcia), ma nessuno presentava ammaccature che possano ricondurre a un investimento.