Donna morta, il Seremi: “Nessuna epidemia di legionella in Piemonte”

Dopo la morte di una donna di 61 anni a Torino, arriva la nota rassicurante del Seremi, il servizio regionale di controllo delle malattie infettive: “Non c’è nessuna epidemia di legionella. In Piemonte, come in Italia e in Europa, la malattia – precisa il Seremi – ha una bassa incidenza”.

I numeri sono infatti circoscritti: “Nel 2017 ci sono stati 112 casi, pari al 2,5% di 100mila abitanti, e nel 2018 i casi sono stati 113. Si concentrano soprattutto nel periodo estivo e si tratta di casi sporadici, non collegati tra loro e che non hanno una comune fonte di esposizione”.

Occhio invece per chi si sposta di frequente: “Negli ultimi anni è aumentata la quota dei casi di legionella associati ai viaggi: si tratta principalmente di ultra 65enni che soffrono di patologie croniche”.

“Si confermano di sostanziale importanza – sottolinea il Seremi – le attività di sorveglianza e controllo condotte dal dipartimento di prevenzione delle Asl. In particolare sono fondamentali le indagini epidemiologiche per la raccolta sistematica delle potenziali fonti di esposizione, le indagini ambientali per individuare le fonti di infezione e identificare sia gli interventi da mettere in atto tempestivamente sia quelli da programmare per prevenire ulteriori casi”.