Donna torinese di 79 anni muore per un malore in provincia di Imperia

La signora stava trascorrendo le sue vacanze in uno stabilimento balneare: tra le possibili cause l'eccezionale ondata di caldo

Una donna di 79 anni residente a Torino è morta oggi all’interno di uno stabilimento balneare della provincia di Imperia, in Liguria, dove stava trascorrendo le sue vacanze. La donna è stata stroncata da un malore.

Vani i tentativi di rianimarla da parte del personale sanitario interno ed esterno alla struttura. Non è da escludere, tra le possibili cause scatenanti del malore, l’eccezionale ondata di caldo che si sta abbattendo da alcuni giorni sulla regione rivierasca.

Saranno decisivi gli accertamenti medici e legali per stabilire con certezza cosa ha provocato il malore. In provincia di Imperia si è verificato un altro decesso, quello di un 74enne morto annegato in acqua a causa di un malore pure probabilmente provocato dal caldo.