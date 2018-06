Donna trascinata fuori dall’auto per i capelli per essere arrestata

Samantha Alonso Luna, 20 anni, è una studentessa messicana che vive in California. La giovane era in auto con delle amiche quando è stata fermata dagli agenti ad Arcata, perché una delle sue compagne di viaggio aveva la testa fuori dal tettuccio apribile.

Richiesta di documenti e generalità, Samantha ha risposto all’agente in borghese dichiarando il suo doppio cognome di origine precisando di farsi comunemente identificare con uno solo.

La spiegazione non ha però convinto la poliziotta tanto da chiamare rinforzi cominciando a dare più volte avvertimenti alla ragazza: “Sei a un passo dalla prigione”.

La discussione poi è degenerata e la giovane viene afferrata per i capelli e trascinata a terra per essere arrestata dalla donna e da un secondo agente. Samantha ha cominciato ad urlare chiedendo ad un’amica presente in auto di continuare a riprendere.

La ventenne è stata denunciata e poi rilasciata. Ora ha chiesto un sostegno per il pagamento delle spese legali attraverso il suo profilo Facebook.