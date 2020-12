Donne libere e orgogliose: così Bernardine Evaristo mette in scena le guerriere

Forse al grande pubblico il nome di Bernardine Evaristo non dice molto, ma il suo “Ragazza, donna, altro” (Sur, 20 euro) è uno dei libri più importanti di questo anno, non a caso insignito del prestigioso Man Booker Prize. La scrittrice inglese, di origini nigeriane, ci regala un romanzo corale animato da una scrittura intensa e poetica, che esce dagli schemi e dalle strutture tipiche, con grande ricorso a una cadenza che potremmo definire in versi, in alcuni punti, con andamento teatrale.

D’altra parte, l’inizio, nonché la cornice della storia, anzi delle storie, è una rappresentazione teatrale, la messa in scena di uno spettacolo di Amma, famosa ed eclettica regista teatrale, nera militante e femminista, che dopo anni di periferie, circuiti di nicchia e sperimentazione arriva al prestigioso al National Theatre di Londra, il compimento di un percorso lungo una vita non sempre facile, ma orgogliosamente condotta nel segno della libertà, della rivendicazione, dell’espressione artistica.

E questa vita noi la conosciamo, la rileggiamo con lei nel suo tragitto da casa al teatro, nel suo passare per le vie di Londra, nei decenni che si sono susseguiti. E come la sua, conosciamo tutte le dodici storie che compongono il romanzo corale. Da Yazz, figlia di Amma, a Shirley, l’amica di lunga data, Dominique, compagna degli esordi e della giovinezza che però non c’è, perché da anni è andata in America inseguendo un amore che poi si è rivelato tossico, ma ha trovato ugualmente il modo di vivere e realizzarsi, di materializzare il sogno.

Le donne-guerriere di Bernardine Evaristo sono etero e gay, nere e di sangue misto, giovani e anziane; impiegate nella finanza o in un’impresa di pulizie, artiste o insegnanti, matriarche di campagna o attiviste transgender. Sono madri e figlie, nonne e nipoti, sorelle e compagne di scuola. Sono studentesse ribelli di scuole di periferia, già destinate all’esclusione dai circuiti dell’istruzione che portano all’università e a impieghi prestigiosi; ma sono anche insegnanti che hanno sepolto sogni di riscatto per i giovani loro affidati salvo ritrovarli nel momento in cui qualcuno ha saputo uscire dal ghetto imposto dalla diseguaglianza sociale.

Le loro storie parlano di amicizia, di sofferenza, di amore e di sesso. Sì, perché prima ancora dell’identità sessuale, è forte in Bernardine Evaristo l’attenzione al linguaggio del corpo, al riconoscimento del corpo, delle sue sensazioni, delle sue reazioni. Sono corpi che vivono, quelli narrati, non semplicemente mostrati: soffrono, invecchiano, cambiano, si modellano, vengono violati, offesi, riscoperti, elevati.

E gli uomini? Gli uomini in queste storie sono padri morti o assenti, orgogliosi patriarchi o sognatori di futuro, sono fornitori di seme o stupratori e prevaricatori, sono amanti invecchiati e devoti, sono sogni sbagliati fin dall’inizio e sono seconde opportunità.

Un grande affresco si compone, tra l’Inghilterra, gli Stati Uniti e l’Africa, madre e matrigna, dagli anni sessanta al nuovo millennio, una voce che deve essere ascoltata, forte di questo coro che l’accompagna. Non esclusivamente un romanzo militante, come qualcuno potrebbe limitarsi a credere, ma un romanzo vero, palpitante di umanità. Un’umanità che va raccontata e letta.