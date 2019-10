DOOM 64 sarà tra i bonus preordine di DOOM Eternal!

Nessun mortale dovrebbe esplorare l’inferno. Ma al diavolo, facciamolo! DOOM 64 sarà disponibile a partire dal 20 marzo 2020 per Xbox One, PlayStation 4 e PC come bonus per il preordine di DOOM Eternal. I possessori di Nintendo Switch potranno acquistare DOOM 64 il 20 marzo o preordinarlo per ricevere gratuitamente il gioco quando DOOM Eternal sarà lanciato su questa piattaforma in una data successiva.

Con questa uscita, è la prima volta in 23 anni che i giocatori possono vivere questo classico di culto sulle console moderne. Il download GRATUITO di DOOM 64 sarà disponibile con ogni preordine passato, presente o futuro di DOOM Eternal, da oggi al lancio del gioco il prossimo 20 marzo

DOOM 64, uscito originariamente il 31 marzo 1997 su Nintendo 64, è incluso gratuitamente nella prenotazione del gioco base e della Deluxe Edition, come parte del pacchetto Rip and Tear. Il pacchetto Rip and Tear include anche la skin DOOT Revenant, la skin arma “Flashback” per il fucile a pompa e il livello Master “Base dei seguaci”, una versione speciale dell’omonimo livello della campagna, con nuove sfide e sorprese.

Con più di 30 livelli pieni d’azione, DOOM 64 ritorna in modo trionfale per fornire ai fan vecchi e nuovi una nuova opportunità di mettere sottosopra l’Inferno. Inoltre, con i bonus aggiuntivi inclusi nel pacchetto Rip and Tear, vi aprirete la strada strombazzando con stile in DOOM Eternal dal 20 marzo.