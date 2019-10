DOOM Eternal rinviato al prossimo marzo!

Brutte notizie per i fans di DOOM. LA data di uscita di Eternal infatti è slittata al prossimo marzo. Lo ha annunciato oggi Bethesda: “Durante lo sviluppo di DOOM Eternal, il nostro obbiettivo è stato quello di realizzare un gioco che fosse in grado di superare le vostre aspettative su tutta la linea. Per essere sicuri di sviluppare la migliore esperienza possibile – affinché DOOM Eternal sia all’altezza dei nostri standard di velocità e pulizia – abbiamo preso la decisione di spostare la data di lancio di alcuni mesi fino al 20 marzo 2020. Siamo consapevoli che molti fan saranno delusi da questo ritardo, ma siamo convinti che DOOM Eternal offrirà un’esperienza di gioco per cui vale la pena aspettare”.

Oltre allo spostamento della data di lancio di DOOM Eternal sono stati apportati alcuni altri cambiamenti: