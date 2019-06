Ps4, Xbox One, Pc, Switch

DOOM Eternal uscirà il 22 novembre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Bisognerà quindi pazientare ancora un po’ prima di poter assumere il controllo dell’inarrestabile DOOM Slayer e combattere tra l’inferno sulla terra a dimensioni mai viste prima in questo aggressivo sparatutto in prima persona.

DOOM Eternal prosegue direttamente la storia degli eventi narrati in DOOM, gioco che nel 2016 ha rilanciato il papà degli sparatutto in prima persona. Nell’attesa, a partire da oggi, i fan possono prenotare DOOM Eternal Standard, Deluxe Edition o Collector’s Edition a tiratura limitata.

DOOM Eternal Collector’s Edition include:

Casco indossabile da DOOM Slayer a grandezza naturale

Pass Anno 1 Accesso a due add-on per la campagna giocatore singolo disponibili entro il 1° anno dall’uscita di DOOM Eternal. Con nuove prospettive e nuovi modi di giocare, queste storie separate esplorano gli eventi che hanno portato alla disfatta della terra contro i demoni.

Codice per il download della colonna sonora di DOOM Eternal e DOOM (2016) in formato digitale lossless. Per tutti gli audiofili, accesso alle colonne sonore di entrambi i giochi in formato digitale lossless tramite un codice stampato su una musicassetta a tema UAC degna del miglior Walkman. Ti verrà davvero voglia di ascoltarle…

Libro sui retroscena Creato da id Software, questo libro di racconti raccoglie una cronaca sugli eventi dell’universo di DOOM, getta luce sul passato dello Slayer e accenna a cose che devono ancora avvenire.

Litografia “Il dono dell’energia Argent” 28 x 43 cm

Skin DOOM Slayer demone

Pacchetto suoni classici armi Effetti audio vintage per le armi di DOOM Eternal

Cofanetto SteelBook esclusivo Creato su misura dal grafico e illustratore Gabz in collaborazione con Mondo, il cofanetto SteelBook incluso in DOOM Eternal Collectos’s Edition è un oggetto unico nel suo genere e riservato ai fan più accaniti.

Il gioco DOOM Eternal

DOOM Eternal Deluxe Edition include:

Gioco DOOM Eternal

I giocatori che prenotano qualsiasi versione di DOOM Eternal riceveranno il “Pacchetto Rip and Tear”, che include: