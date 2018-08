«Dopo anni di crisi e cantieri ora via Nizza parla al futuro»

Giovanni Vinardi, presidente dell’associazione “Cento botteghe sotto le stelle” e, da oltre 58 anni, titolare del negozio PiediLuna di via Nizza 82.

In tanti anni di attività, come ha visto cambiare il commercio in via Nizza?

«Ho trascorso una vita in via Nizza e l’ho vista cambiare molto. Da oltre vent’anni sono presidente dell’associazione commercianti che comprende il tratto tra corso Dante e piazza Carducci. La crisi economica e i lavori per la realizzazione della metropolitana hanno penalizzato molto i negozianti di questa zona. In tanti hanno abbassato la serranda e non hanno più riaperto, ma noi siamo fiduciosi e speriamo molto nell’imminente riqualificazione della via»

Come si aspetta la futura via Nizza?

«Il Comune ci ha promesso una via più illuminata, con marciapiedi nuovi, panchine dove potersi sedere, fioriere, cartelli con i nomi dei negozi e persino il Wi-Fi. Mi aspetto una via Nizza più bella, che porti benefici ai commercianti, ma ci sono anche delle perplessità»

Quali sono i punti negativi del progetto di riqualificazione?

«Il problema sono senza dubbio i parcheggi. Con il nuovo sistema di transito e la creazione della ciclabile diminuiranno inevitabilmente. Noi chiederemo al Comune la possibilità di avere una sosta veloce, un turn over di mezz’ora, per date ai clienti non residenti la possibilità di fermarsi e fare acquisti in zona. Anche i nasi previsti dal progetto porteranno via posto, ma di rimando daranno maggiore visibilità alle vetrine dei negozi. Si può dire insomma che il progetto piace ai commercianti, ma è necessario che il Comune mantenga le promesse fatte e l’associazione non mancherà di farlo presente»

Il cantiere sta creando disagi ai commercianti?

«I lavori stanno procedendo “a tratti”. In questo modo viene interessata solo una porzione di via per volta e questo solleva un po’ dal disagio di trovarsi nelle vicinanze di un cantiere. Abbiamo inoltre richiesto che venga applicato uno sgravio fiscale del 50% anche per le attività commerciali che si trovano nelle vie laterali, limitrofe a via Nizza, solo nel periodo in cui ci sarà il cantiere»

In che modo si può dare risalto ai negozi di via Nizza?

«Le feste di via sono un ottimo modo per mettere in evidenza che una via è effettivamente commerciale. Come ogni anno, l’ultima domenica di settembre, organizziamo una festa di fine estate che anima la zona con bancarelle, musica e balli. È un modo per far capire alla gente che via Nizza è una delle vie principali di Torino».