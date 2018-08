DOPO IL DISASTRO DI GENOVA. Chiamparino: “In Piemonte non risultano allarmi particolari”

Il governatore assicura: "Sul fronte delle infrastrutture viarie non ci sono criticità. Stanziati 800 milioni per un quadro significativo di interventi"

Dopo il crollo del ponte Morandi di Genova, è allarme in tutta Italia sullo stato dei viadotti. Il governatore Sergio Chiamparino assicura che “sul fronte delle infrastrutture viarie in Piemonte non risultano allarmi particolari. In merito alla situazione delle autostrade, siamo in contatto con i tecnici dei concessionari che stanno facendo i controlli e allo stato attuale non sembrano esserci criticità”.

Chiamparino aggiunge che “il sistema è attentamente monitorato e che da tempo lavoriamo a un quadro significativo di interventi, per i quali sono stati messi in campo oltre 800 milioni, al 90% spendibili già nel biennio 2018-2019”.