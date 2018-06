Dopo il fuoco ecco l’acqua

Dopo il fuoco viene l’acqua e spesso fa danni ancor maggiori. Lo avevano detto in tanti, nei mesi scorsi, mentre bruciavano i monti e boschi delle nostre valli, mentre venivano ridotti in cenere quegli alberi che erano anche l’argine fondamentale agli smottamenti e alle frane. L’ennesimo nubifragio, ieri, a Bussoleno ha liberato una valanga di fango che non ha trovato praticamente ostacoli nello scivolare verso valle, investendo case e sommergendo strade. È una fortuna che non ci troviamo a piangere vite umane, in questa giornata.

Ma è certo che le immagini dalla Val di Susa fanno impressione: scenari inquietanti, anziani abbracciati che ancora tremano con abiti e gambe sporchi di fango. E poi la gente del posto che infila gli stivaloni e aiuta i pompieri, la protezione civile, la croce rossa: si spala il fango, si fanno barriere di porte e sacchi di sabbia, però non si lascia la propria casa e difatti a sera il centro allestito al campo sportivo era vuoto.

Mentre il cielo continua a scaricare giù una quantità assurda di pioggia (anche su Torino) e tutti noi cerchiamo di abituarci a questa bizzarra primavera-estate che, però, potrebbe anche diventare la norma. Perché i capricci del tempo hanno anche spiegazioni scientifiche e l’ecologia non è una moda solo per i salotti o per i raduni con zainetti e scarpe finto trasandate però firmate.

E poiché non possiamo certo impedire a Giove Pluvio di scaricarci addosso quel che vuole, almeno una politica seria di difesa e cura del territorio che diminuisca i rischi per le persone potrebbe essere gradita. Ma continuo a non capire se sia mai stata inserita in qualche agenda governativa. Speriamo di non doverne parlare, la prossima volta, dopo un funerale.