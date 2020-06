Dopo il furto nel negozio si ritrova con gli amici: acciuffato in strada dalla polizia

Marocchino 27enne intercettato in via Berthollet a Torino

E’ domenica pomeriggio ed un gruppo di cittadini nord africani si ritrova in via Berthollet a Torino. Al passaggio di una pattuglia della Volante uno di questi, un marocchino di 27 anni, improvvisamente si stacca dai suoi connazionali, dirigendosi in via Nizza.

GLI AGENTI FERMANO IL MAROCCHINO

Il comportamento del giovane insospettisce gli agenti che lo fermano per controllarlo. Durante la perquisizione, i poliziotti rinvengono alcuni frammenti di hashish nella scarpa destra e diversi capi di vestiario ancora integri nella loro confezione, muniti di gruccia, nello zaino.

TROVATI CAPI RUBATI

Da ulteriori accertamenti emerge come l’uomo poco prima si fosse reso responsabile di un furto presso il negozio “Decathlon” in via Lagrange, asportando alcuni articoli sportivi per un valore di oltre 90 euro, occultati in uno zaino, anch’esso articolo in vendita. Giunto in prossimità delle barriere anti-taccheggio, era riuscito a guadagnare la fuga.

ARRESTATO PER FURTO

Lo straniero, con diversi precedenti di polizia alle spalle, è stato arrestato per furto aggravato e sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente.