Dopo quindici giorni la Vikinga è sbarcata a Venezia LE FOTO

Terminato il viaggio cominciato l'11 giugno. Oggi l'attracco in Laguna, domani il rientro a Torino

”Vikinga” la canoa targata CronacaQui è arrivata a Venezia. Dopo quindici giorni di navigazione su Po, 600 chilometri e 170mila pagaiate i due canoisti, partiti da Torino lunedì 11 giugno sono arrivati in piazza San Marco.

<Più remavamo e più Venezia si avvicinava a noi – hanno raccontato Ivan Mascagni, 58 anni, giornalista documentarista e Valter Zanino, 63 anni, neo pensionato – siamo felici, tanto felici e orgogliosi della nostra impresa>.

Un’esperienza che ha fatto vivere a Ivan e Valter emozioni incredibili: <Ci sentiamo di consigliare a chiunque di provare a fare un viaggio come il nostro – hanno detto -, questa è una grande vittoria che ci cambierà per sempre»

Un viaggio pieno di incontri di divertimento e sport. Dunque “Vikinga” è stata all’altezza del difficile ruolo che è riuscita a portare a termine.

<Un gondoliere ci ha aiutati ad attraccare qui a Venezia – hanno precisato – ora mangiamo e in serata ci vengono a prendere: direzione Torino. Come ci ha spiegato “Ciaci” il canoista conosciuto qui in laguna il remo è prima nella testa e poi nelle braccia>.