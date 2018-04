Dopo tre settimane scarcerato il fotoreporter torinese Mauro Donato

Il 41enne era in cella in Serbia dallo scorso 16 marzo

E’ finita la disavventura di Mauro Donato, il fotoreporter torinese in carcere dal 16 marzo in Serbia.

Il 41enne è stato liberato quest’oggi dopo essere stato accusato di aver aggredito e rapinato tre profughi afghani.

Donato è stato prima accusato e poi scagionato da due delle vittime, ma nonostante tutto le autorità serbe non lo avevano ancora scarcerato.

Dopo settimane di insistenze da parte del suo avvocato difensore, la liberazione sembrava quasi imminente, ma è avvenuta soltanto oggi.

Queste le parole dei familiari di Mauro Donato, che ora sta rientrando in Italia. “Ringraziamo amici, colleghi e quanti si sono in ogni modo adoperati per la sua liberazione. Un ringraziamento particolare al presidente della FNSI Beppe Giulietti, all’Associazione stampa Subalpina, al professor Luigi Manconi e all’Ufficio Italiani all’Estero della Farnesina”.