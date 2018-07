Doppio blitz al parco. La droga è nascosta persino tra gli alberi

Droga nascosta ovunque, angoli e panchine occupate dagli spacciatori, sentinelle che fanno avanti e indietro per capire se chi parcheggia l’automobile in corso Vittorio è l’ennesimo acquirente, un semplice passante oppure un poliziotto in borghese. Gli spacciatori si guardano da lontano e sanno molto bene come gestire lo spaccio all’interno del Valentino. Da mattina a sera. Ma nel giro di poche ore nei viali alberati la situazione è cambiata, con un doppio blitz di polizia e carabinieri che ha portato a quattordici arresti in totale. Sia i militari sia gli agenti in abiti civili si sono mimetizzati tra la gente per stanare meglio gli spacciatori: alcuni prendevano il sole, altri facevano jogging e qualcuno portava a spasso il cane.

