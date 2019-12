Doppio incidente sulla A6 Torino-Savona, un morto e due feriti gravi

Un doppio grave incidente si è verificato in mattinata sull’autostrada A6 Torino-Savona nel territorio di Marene, in direzione del capoluogo piemontese. I due scontri si sono succeduti in rapida successione intorno alle 11.30.

Nel primo una persona è stata sbalzata fuori dalla propria autovettura, nel secondo un’automobile è rimasta incastrata sotto un camion. Una persona ha perso la vita, tre complessivamente i feriti.

Due quelli gravi. Uno è stato trasportato in elicottero al Cto di Torino, un altro all’ospedale di Cuneo. Meno preoccupanti le condizioni di un altro ferito, il terzo, trasportato invece a Savigliano. L’autostrada A6 è stata chiusa in via temporanea tra Marene e Carmagnola per i soccorsi.