Doppio incidente in Tangenziale Sud, quattro persone ferite

Doppio incidente nella notte all’innesto della tangenziale del Drosso, in corso Orbassano. Quattro le persone rimaste ferite per le conseguenze dei sinistri, anche se nessuna appare in pericolo di vita.

Il primo incidente si è verificato intorno alle 2, poco prima della triforcazione per Savona-Piacenza, Pinerolo e Milano-Aosta. Una Lancia Ypsilon, condotta da una 24enne di Vinovo, è uscita di strada sul lato destro della carreggiata. La stessa giovane, che non ha riportato gravi ferite, ha chiamato i soccorsi e poco dopo sul posto sono arrivate alcune amiche e la madre, con due auto distinte. Sul posto anche personale dell’Ativa, che ha segnalato l’incidente.

Mentre erano in corso i rilievi, una Fiat 500 ha avuto uno sbandamento a tutta velocità nello stesso punto in cui la Lancia aveva perso il controllo. La vettura ha tamponato con forza la 500X della madre della ragazza, che a sua volta ha urtato la Lancia Ypsilon e il gruppo di cinque ragazze che parlavano a bordo strada con un ausiliario di Ativa.

Particolarmente serie le condizioni di quest’ultimo, un cittadino italiano di 58 anni, e di due giovani rimaste investite: la conducente della Ypsilon e una sua amica di 25 anni, residente a Buttigliera d’Asti. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre le due giovani da sotto la 500, il cui conducente è rimasto ferito. Sia lui che l’ausiliario sono stati trasportati in ambulanza all‘ospedale San Luigi di Orbassano, le due ragazze all’ospedale di Rivoli.