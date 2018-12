Nulla da fare per una 24enne ed un 26enne: i due sono deceduti sul colpo. Tre i feriti, soccorsi e trasportati in ospedale

Doppio, tragico schianto nella notte di Natale: morti due giovani. Il primo incidente si è verificato poco dopo le 3, in via Givoletto a Val della Torre (Torino) dove un’auto è uscita fuori strada. A bordo c’erano due ragazze. Per una 24enne non c’è stata nulla da fare: la giovane donna è stata estratta priva di vita dalle lamiere contorte della vettura dai vigili del fuoco. Ferita invece l’amica che è stata soccorsa dal 118 e trasportata all’ospedale di Rivoli.

SCHIANTO FRONTALE A CASTELLAMONTE

Il secondo incidente si è verificato alle 6 del mattino, lungo la strada provinciale 57 che collega Castellamonte con Baldissero, nel Comune di Castellamonte (Torino). Due auto, una Fiat Idea ed una Citroen C3 si sono schiantate frontalmente. A bordo della Fiat c’era il solo conducente rimasto ferito e portato al pronto soccorso dell’ospedale di Ivrea.

MORTO UN 26ENNE

Sull’altra vettura, che in seguito all’urto ha perso il motore (che si è staccato ed è finito nel fosso della carreggiata) c’era una coppia di giovani: per l’uomo che era al volante, Rajmondi Thacina, 26 anni, di origini albanesi, l’impatto è stato fatale. Il giovane è deceduto sul colpo. La donna che si trovava con lui, Alexandra C.I., 28 anni, residente a Nichelino, è rimasta gravemente ferita. Soccorsa dal 118, è stata trasportata al San Giovanni Bosco. Sul posto, con i vigili del fuoco di Ivrea e Castellamonte, per gli accertamenti di rito, sono intervenuti anche i carabinieri.