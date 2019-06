Dora Vanchiglia, producevano e vendevano stupefacenti: un arresto e una denuncia [FOTO e VIDEO]

Operazioni anti-droga a Dora Vanchiglia: una denuncia e un arresto per produzione, traffico e detenzione di stupefacenti. Si tratta di due cittadini italiani, di 38 e 50 anni, entrambi nascondevano la droga nel loro domicilio.

SEQUESTRATA SERRA ARTIGIANALE DI MARIJUANA

Sabato mattina la prima perquisizione in corso Casale: i poliziotti hanno trovato in una casa due barattoli in vetro che contenevano 25 grammi di hashish, un coltello e un bilancino di precisione. Ma la scoperta più particolare è stata sicuramente fatta nel seminterrato: l’uomo nascondeva una piccola serra artigianale, composta da una tela con un ventilatore, una lampada alogena, un estrattore con filo di spurgo ed una ventola di immissione aria. Il tutto era anche controllato da un termostato per il controllo di temperatura e umidità. Con molta probabilità il 38enne produceva marijuana, in quanto vicino è stato trovato un barattolo con 100 grammi della sostanza.

UN ARRESTO IN VIA GIULIA

Nei giorni precedenti, invece, l’altro controllo in via Giulia a Barolo. Sequestrati 150 grammi di eroina in pietra, materiale per il confezionamento di questo stupefacente, 3 telefoni e 800 euro in contanti. Il tutto era nascosto in una cassaforte, posta dietro alcune piastrelle ad attacco magnetico: l’uomo è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio.