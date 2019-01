Dormitorio nell’ex Superga tra i documenti del Comune

Appoggiato a un muro, ricoperto dalla polvere, c’è ancora un poster pubblicitario che ritrae una bella ragazza mora dalle forme prosperose intenta a mangiare un italianissimo piatto di spaghetti. Tutt’intorno, è rimasto poco nulla che ricordi i fasti dello storico stabilimento della Superga di via Verolengo all’angolo con via Orvieto.

Questo luogo, per chi vive in circoscrizione Cinque, per anni ha significato tanto lavoro. Era uno dei tanti motivi dell’orgoglio operaio torinese. Dal 1998, quando cessò definitivamente la produzione, i capannoni sono però dismessi. E negli ultimi giorni sono diventati ricovero per disperati, l’ennesimo spuntato da queste parti. Sono riusciti a ricavare un ingresso forzando una delle lastre di metallo che circondano il perimetro e che affacciano sul retro della fabbrica, proprio a due passi dal giardino intitolato alla memoria delle operaie della Superga.

