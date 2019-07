Dosi di crack nei blister del burro di cacao: arrestato giovane pusher [FOTO]

Lo spacciatore, originario del Gabon, fermato dagli agenti della squadra volante in corso Mortara, a Torino

Più che burro di cacao, burro di cocaina. Una ventina di dosi di crack sono state ritrovate e sequestrate dagli agenti della squadra volante all’interno di tre blister di burro di cacao portate con sé da un uomo di nazionalità gabonese fermato nel corso di un controllo in via Giachino, a Torino.

Il giovane era stato notato all’interno di un’autovettura in compagnia di un altro passeggero che, al transito della vettura della polizia, aveva provato a nascondersi. Lo stesso gabonese, nonostante l’invito degli agenti a fermare la vettura, ha prima proseguito fino a corso Mortara, poi ha provato a scappare a piedi finendo per essere bloccato dai poliziotti.

Oltre che le venti dosi di cocaina, il ragazzo aveva con sé 170 euro in denaro contante. Da accertamenti, è emerso che il giovane si era allontanato dallo scorso novembre da una comunità per minori dove era stato collocato il giorno prima e da allora aveva fatto perdere le sue tracce. Esami radiologici hanno di fatto accertato la maggiore età del giovane, arrestato per spaccio e false attestazioni sull’identità personale.