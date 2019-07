Dosi in “pronta consegna” nascoste nel cappellino da baseball: pusher in manette

Beccato all'incrocio con via Buozzi a Torino

Gli incontri avvenivano su appuntamento, generalmente in via XX settembre, alla fermata del bus. Qui il pusher incontrava gli acquirenti ed insieme percorrevano la strada fino all’incrocio con via Buozzi, dove, dopo la consegna del denaro, avveniva lo scambio.

BECCATO DAGLI AGENTI

Nel primo pomeriggio di venerdì lo spacciatore, un senegalese di 36 anni (con precedenti di polizia), è stato fermato dagli agenti del commissariato “Centro” subito dopo la compravendita per detenzione di eroina e cocaina.

DROGA NASCOSTA NEGLI SLIP E NEL CAPPELLINO

L’uomo custodiva, all’interno degli slip, 97 ovuli di sostanza stupefacente, mentre gli involucri per la “pronta consegna” erano nascosti in un cappellino da baseball. L’acquirente è stato invece sanzionato amministrativamente per la detenzione della droga.