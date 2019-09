DOTTOR FERRO: UNA SALUTE MIGLIORE CURANDOSI CON IL LASER

Dottor Antonio Ferro, il mago dei laser della Crocetta (e non solo). Così è stato battezzo uno dei medici più esperti del settore che opera nel suo ambulatorio di via Marco Polo 25, nel cuore della città. Medico chirurgo, Ferro, dal 1993, si occupa di aiutare i pazienti attraverso l’uso di macchinari laser in grado di agire sia per quanto riguarda l’estetica, sia per la cura di alcuni dolori.

«Di molti dolori, tranne quelli provocati dal cancro» tiene a specificare con grande professionalità il dottor Ferro. Dopo un’attenta visita e la diagnosi dei problemi, lo specialista procede poi con gli interventi laser che per la parte estetica riguardano soprattutto il dimagrimento, gli inestetismi della cellulite, la tonificazione, le rughe, acne, cicatrici, ma anche “soft-lifting” al seno e al viso, eliminazione delle borse sotto gli occhi».

Mentre per la parte dei dolori in particolare si agisce su «artrosi, ernia del disco, sciatica, menisco». Il tutto in un ambiente all’avanguardia dove i diversi macchinari adoperati sono di ultima generazione. E se qualcuno avesse ancora il dubbio se intraprendere una terapia a base di laser, è importante sapere che ogni dieci sedute ce ne sono due in omaggio.

Dottor Antonio Ferro, via Marco Polo 25, Torino

011.596637

Orario: 9-19; martedì e giovedì 9-15,30 (chiuso sabato e domenica)