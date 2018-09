Dottoressa Giò e Solo 2 per Mediaset

Si sa, per Mediaset il territorio delle fiction è sempre stato un campo minato. L’ultima disfatta? “Sacrificio d’amore”. Difficile contrastare il predominio Rai, ostico trovare la formula magica in grado di garantire gli ascolti record della concorrenza.

Detto questo, in quel di Cologno Monzese devono aver pensato che forse un eroe senza paura come “Solo” potesse tentare l’impresa e così a scendere in campo per primo sarà proprio il poliziotto interpretato da Marco Bocci. La data prescelta per il lancio delle sue nuove avventure è il 23 settembre; in quattro puntate vedremo l’agente Marco Pagani aggirarsi per la Calabria -tra Scilla, Palmi e Gioia Tauro – alle prese con le fatali conseguenze del lavoro da infiltrato nel clan della ‘ndrangheta dei Corona: nei futuri episodi dovrà cercare di ritrovare la “sua” Agata e di superare i rimorsi per l’uccisione di Bruno.

A ruota dovrebbe debuttare un’altra fiction al suo secondo capitolo, “L’isola di Pietro”. E qui, nonostante un vecchio adagio affermi «squadra che vince non si cambia», a essere cambiati rispetto all’edizione dello scorso anno sono sia il regista sia parte del cast: dietro la macchina da presa c’è infatti Giulio Manfredonia, davanti due nuove attrici, Lorella Cuccarini ed Elisabetta Canalis.

Per il resto, chi attende il tanto strombazzato ritorno d’attrice di Barbara D’Urso nei panni della dottoressa Giò dovrà armarsi di santa pazienza perché, stando alle ultime notizie rilasciate da Mediaset, l’arrivo della nuova stagione – a ben venti anni dall’ultima – è previsto non prima di gennaio. Stesso destino per i fan della temibile Rosy Abate interpretata da Giulia Michielin: il secondo capitolo dello spin-off di “Squadra antimafia” invaderà il palinsesto di Canale 5 non prima del gennaio 2019.

Possono invece ben sperare i fan, e sono tanti, di “Ultimo”: non si sa ancora la data esatta ma è certo che sarà l’autunno a vedere Raoul Bova tornare nei panni del capitano Roberto Di Stefano per la quinta stagione della fortunatissima serie che aveva registrato l’ultimo episodio nel 2013.

E poi? Tra tanti sequel, due novità: la prima è “L’amore strappato”, ultima fatica di Sabrina Ferilli, qui diretta da Ricky Tognazzi; la seconda è un thriller ispirato alla serie straniera “Liar” in cui Alessandro Preziosi indosserà per tre puntate i difficili panni di un affascinante chirurgo che, dopo una notte di passione con una giovane insegnante (Greta Scarano), dovrà difendersi da un’accusa di stupro. La regia è di Gianluca Tavarelli e, oltre a Preziosi, il tema – di scottante attualità anche per lo scandalo Weinstein e soci – promette di destare un certo interesse.