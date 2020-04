Douglas Costa dal Brasile: “La serie A? Spero riparta tra un mese”

La quarantena in Brasile, in una lussuosa villa con tutti i confort e tra le braccia della bella compagna, la prosperosa Nathalia Felix, non ha nulla a che vedere con la “reclusione” e i sacrifici di tanta gente in giro per il mondo. Eppure Douglas Costa non vede l’ora di ricominciare.

“Spero proprio che il campionato riparta al più presto, magari tra un mese”, ammette il laterale della Juventus nel corso di una diretta Instagram con il cantante Tohi. “Non so più cosa fare in casa”.

Il calciatore brasiliano ha assicurato che sta lavorando sodo per mantenersi in forma: “Mi alleno tutti i giorni, sono con la mia famiglia e passo molto tempo insieme ai miei cari. Ma mi auguro di poter ripartire a breve”.