Douglas Costa si ferma ancora: per lui stagione finita

In una recente intervista aveva confessato «Ci sono dei momenti in mi chiedo se posso ancora giocare. Scendo in campo e mi faccio male di nuovo. Ma quando guardo la televisione capisco che questa è la mia passione e che posso giocare ad alto livello». A rivelarlo, qualche tempo fa, era stato Douglas Costa.

Ebbene, ieri, il brasiliano è stato costretto ancora una volta a fermarsi per infortunio, per l’ennesimo problema muscolare. «Douglas Costa – si legge nella nota divulgata dal club di via Druento – è stato sottoposto questa mattina (ieri per chi legge, ndr), presso il J Medical, a risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione di secondo grado a carico del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Tra 15 giorni verrà nuovamente rivalutato».

Campionato finito per l’ex Bayern Monaco che con tutta probabilità dovrà arrendersi anche per la Champions League, per la partita che vedrà la Juventus impegnata contro il Lione il prossimo 7 agosto a Torino, all’Allianz Stadium. Intanto il resto della truppa bianconera ha già messo nel mirino la sfida di domenica sera contro la Sampdoria dell’ex Ranieri. Lavoro di scarico alla “Continassa” per chi è sceso in campo allo stadio “Friuli”, esercitazioni tecniche e partita per il resto del gruppo.

Questo è stato il menù della giornata dei i bianconeri, che oggi torneranno in campo nel pomeriggio. Intanto, era nell’aria, ma da ieri è ufficiale: quest’anno niente vernissage di Villar Perosa. «Le comunico che con molto dispiacere – si legge nella lettera inviata da Andrea Agnelli, al sindaco di Villar Perosa, Marco Ventre -, non essendoci le condizioni, quest’anno non si potrà tenere la tradizionale festa in famiglia a Villar Perosa».