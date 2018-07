Dove vivrà Ronaldo? Mendes: «Ha scelto un attico in centro»

Niente villa in collina né casa alla Mandria per il campionissimo. Ieri l’annuncio dell’agente del calciatore

Ora la città di Torino si prepara ufficialmente ad accogliere Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese sosterrà le visite mediche lunedì e dunque dal weekend sarà atteso in una città che di fatto è già in subbuglio per l’arrivo del portoghese, al quale verrà riservata una presentazione in grande stile.

Dopo le visite, la firma sul contratto e si vocifera di una presentazione in grande stile all’Al – lianz Stadium. Intanto da giorni era scattato il toto-villa, ovvero sul dove sarebbe andato a vivere CR7 in città. E a sorpresa il calciatore ha scelto il centro città. Si era parlato di una maestosa villa di strada San Vito a Revigliasco 486, in passato già abitata da Fabio Cannavaro e Zinedine Zidane, ma anche di una villa di 700 metri quadri all’interno del parco “La Mandria”.

Qualcuno aveva anche una sistemazione di lusso nelle Langhe, magari nella zona di Alba. E invece a rivelare la sua nuova sistemazione è stato direttamente il suo agente Jorge Mendes: «Ha già deciso dove vivrà. È un bellissimo attico nel centro di Torino», e poi ha aggiunto la felicità di Ronaldo per la nuova destinazione: «Vogliamo esprimere la massima soddisfazione e felicità per Cristiano e la sua scelta di andare alla Juventus. È molto felice di poter giocare per uno dei club più importanti del mondo. Auguriamo a Cristiano ed alla Juve molti anni pieni di successi e soddisfazioni». Dopo il totovilla, è già scattato il totoattico. Con tutta probabilità Cristiano Ronaldo andrà a vivere nella casa in via Giolitti angolo piazza San Carlo, la casa occupata per un anno dal brasiliano ex Barcellona Dani Alves.