Dpcm, controlli del commissariato di San Secondo: 1600 euro di sanzioni

Nel tardo pomeriggio di giovedì gli agenti del commissariato San Secondo hanno svolto un servizio di controllo finalizzato alla verifica delle prescrizioni e delle misure in atto per il contenimento dei contagi da Covid19 negli esercizi commerciali.

Sanzionati i titolari di un bar in zona Santa Rita scoperti a somministrare alcolici oltre le 18 senza indossare, inoltre, alcun dispositivo di protezione individuale: dovranno pagare 800 euro.

In un altro bar della stessa zona una dipendente è stata sanzionata per aver violato il dpcm del 18 ottobre in merito alla somministrazione di bevande alcoliche, mentre uno degli avventori del locale è stato sanzionato perché non indossava correttamente la mascherina. Entrambi dovranno pagare 400 euro.