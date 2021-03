Nuovo Dpcm, Draghi ha firmato: scuole chiuse nelle zone rosse. Le regole in vigore fino a Pasqua

Il decreto sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile

Il Presidente Mario Draghi ha firmato oggi il nuovo Dpcm di marzo che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19 in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. Il primo Dpcm dell’epoca Draghi conferma la divisione del Paese per aree a colori: zona rossa, arancione, gialla e bianca. “Riteniamo che differenziare i territori sia la strada giusta” ha aggiunto Speranza, che ha poi toccato subito il capito scuole.

SCUOLE

In area rossa, niente didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado: si procederà con la Dad. Dad anche nei territori delle zone gialle o arancioni dove il tasso di incidenza del virus su 100mila abitanti in 7 giorni sarà pari o superiore a 250.

MUSEI, TEATRI, CINEMA

Nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi. Dal 27 marzo, nelle zone gialle si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala.

INCONTRI CON NON CONVIVENTI

In zona gialla e arancione all’interno della propria regione – è permessa la visita in una sola abitazione privata, una volta al giorno, fra le 5 del mattino e le 22. Possono spostarsi due persone più i figli minori di 14 anni.