Dpcm Natale, Conte illustra le nuove misure anti Covid [VIDEO]

“Abbiamo evitato un lockdown generalizzato ma ora, verso il Natale, non dobbiamo abbassare la guardia. Sarà un Natale diverso da tutti gli altri, non meno autentico. Il sistema delle Regioni ‘colorate’ sta funzionando, si sta rivelando efficace, continueremo a usarlo”. Così il premier Giuseppe Conte, che nella conferenza stampa delle 20.15 ha presentato il nuovo Dpcm firmato questa sera.

SPOSTAMENTI

Dal 21 dicembre al 6 gennaio vietati gli spostamenti tra regioni, anche per raggiungere una propria casa. In particolare, a Natale, Santo Stefano e il primo gennaio vietati anche gli spostamenti da un comune all’altro. Resta il coprifuoco nazionale dalle ore 22. A capodanno il coprifuoco sarà dalle 22 alle 7 del mattino. Ci si può sempre spostare per necessità (come ad esempio prestare assistenza a persone non autosufficienti), per motivi di salute ed esigenze lavorative.

RIENTRI DALL’ESTERO

Gli italiani che si troveranno all’estero per turismo tra il 21 e il 6 gennaio, al rientro dovranno fare la quarantena. La quarantena è prevista anche per i turisti stranieri in arrivo in Italia nello stesso periodo.

IMPIANTI SCIISTICI E CROCIERE

Gli impianti sciistici restano chiusi fino al 6 gennaio. Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono sospese tutte le crociere in partenza, scalo o arrivo in porti italiani.

SCUOLA

Dal 7 gennaio ricomincia la didattica in presenza nelle scuole superiori. In ogni scuola, nella prima fase, rientrerà almeno il 75% degli studenti.

BAR E RISTORANTI

Nelle zone gialle bar, ristoranti, pizzerie etc. resteranno aperti con consumo al tavolo dalle ore 5 alle ore 18 tutti i giorni. Ogni tavolo potrà contenere un massimo di 4 persone, se non sono tutte conviventi. E’ vietato consumare cibo o bevande nei locali o per strada dopo le ore 18. Nelle zone arancioni e rosse tali attività rimarranno aperte dalle 5 alle 22 solo per l’asporto e sempre per la consegna a domicilio. Alla vigilia di Capodanno non sarà possibile organizzare veglioni e cene negli alberghi che resteranno aperti in tutta Italia.

FESTEGGIAMENTI IN CASA

Forte raccomandazione del governo a non ricevere in casa persone non conviventi. “Dobbiamo proteggere i nostri cari” ha sottolineato Conte.

NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI

Dal 4 dicembre al 6 gennaio i negozi resteranno aperti fino alle ore 21. “Non vogliamo limitare lo shopping, la consuetudine dello scambio dei regali” – sostiene il Premier, che aggiunge – ” Dal 4 dicembre al 15 gennaio, nei giorni festivi e prefestivi, nei centri commerciali saranno aperti solo alimentari, farmacie, parafarmacie, sanitari, tabacchi, edicole e vivai”.