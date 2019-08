Il Dr House è a Torino. Il Regina Margherita in una serie tv Netflix [IL TRAILER]

Come in una puntata di Dr House: una giovane donna colpita da una malattia mai diagnosticata prima, con difficoltà di deambulazione e un rischio concreto per la sua vita, l’arrovellarsi degli specialisti e l’applicazione di quella che viene chiamata diagnosi differenziale, ossia quelle discussioni che il dottor House faceva in ogni episodio con i suoi assistenti. Ma questa volta l’assistente è una giovane laureanda in medicina di Torino.

E’ lei, infatti, che inoltra la propria diagnosi differenziale al New York Times, dove la dottoressa Lisa Sanders cura una rubrica di misteri medici. La sua impostazione piace alla Scuola di Medicina della Yale University e alla redazione del New York Times, tanto che alla giovane paziente americana, Angel di 22 anni, viene proposto di provare a recarsi a Torino, al fine di “testare” le ipotesi diagnostiche formulate. E la ragazza arriva al Regina Margherita dove inizia questa terapia sperimentale.

Questa incredibile storia è ora diventata una puntata della serie medica “Diagnosis” in onda su Netflix e ideata dagli stessi ideatori proprio di “Dr House MD Division”. Sette puntate in onda dal 16 agosto su sette diversi casi sanitari e con il Regina Margherita unico ospedale citato al di fuori degli Stati Uniti.

