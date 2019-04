Sono il Dr Wolf. Risolvo problemi

“Sono il dottor Wolf. Risolvo problemi”. Chissà, magari non il personaggio di Pulp Fiction con aggiunta di una laurea in medicina, ma prima o poi in un nostro pronto soccorso intasato potrebbe anche presentarsi così un medico chiamato, se non a risolvere tutti i problemi, almeno ad alleviarli. Uno di quei medici in affitto che stanno diventando la soluzione prediletta delle Asl in difficoltà. Già, perché al pronto soccorso ormai non vuole starci più nessuno, a parte quei coraggiosi che hanno scelto di specializzarsi in medicina d’urgenza (d’altra parte qualcuno deve pur farlo e in fondo è come nel calcio in cui non si capisce quale vocazione al sacrificio deve avere chi da ragazzino sceglie di diventare arbitro…), dove non a caso gli iscritti sono in calo. Turni massacranti, anche perché manca il personale e così si innesca un circolo vizioso, stress continuo e, non ultimo, possibilità di carriera inferiore. Risultato? I camici bianchi scarseggiano, i concorsi vanno deserti e, a parte affidarsi ai soliti medici in trincea che andrebbero celebrati come i coraggiosi delle Termopili, si ricorre ai medici in affitto. C’è una società che li “fornisce”. Ciascuno di loro ottiene un incarico di durata stabilita, che può essere di tre giorni o un mese, dorme in albergo, fa il suo lavoro, saluta e torna a casa, oppure raggiunge un’altra meta. E alla fine il suo costo per la sanità pubblica è quasi il doppio di quello di un medico neoassunto. Il dottor D’Amico, che parte da Messina per lavorare a Lanzo o in Toscana o dove serve, dice che al momento non ci pensa neppure a entrare stabilmente nella sanità pubblica. E dategli torto! A differenza di altri “precari”, a lui un posto non mancherà mai. E non dovrà neppure leccare i fondelli a un barone per ottenerlo. Che sia il futuro, dopo le auto a rate, i cellulari in leasing, le case vacanze in condivisione?