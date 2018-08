Dramma a Leini: imprenditore si suicida sul posto di lavoro. E’ il terzo caso in pochi giorni

Egidio Calafiore, titolare di un'azienda di autotrasporti, si è impiccato in un capannone che utilizzava come deposito per i camion

Un imprenditore di 69 anni si è tolto la vita a Leini, impiccandosi in un capannone che utilizzava come deposito per i camion. Si tratta di Egidio Calafiore, titolare di un’azienda di autotrasporti. L’uomo, che viveva a San Benigno Canavese, non avrebbe lasciato alcuna lettera per spiegare il gesto. I carabinieri che indagano sospettano che l’imprenditore si sia ucciso perché preoccupato dalla crisi della sua attività.

TERZO CASO IN POCHI GIORNI

Nel Torinese è il terzo suicidio di piccoli imprenditori in pochi giorni. A Rivoli, Gaetano Saviotti si era tolto la vita dopo il fallimento della sua azienda di demolizioni di auto. Il terzo caso è quello di Alessandro Davicino, artigiano di 40 anni, che si è sparato, a Campiglione Fenile, perché non riusciva più a far fronte ai debiti della sua imprese.