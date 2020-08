Dramma ai Murazzi: 33enne muore annegato nel Po durante un bagno con amici

E' accaduto in nottata, intorno alle 2. Due delle persone che erano con lui sono state trovate sotto l'effetto di bevande alcoliche

Dramma nella nottata a Torino, all’altezza dei Murazzi. Un 33enne marocchino è infatti morto annegato nel Po durante un bagno con amici.

E’ accaduto intorno alle 2.30. Il cadavere dell’uomo è stato ritrovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco in mattinata. Sul posto anche gli agenti della Questura, che hanno trovato due degli amici che si trovavano con la vittima al momento della tragedia. Questi ultimi, con abiti bagnati e sotto l’effetto di bevande alcoliche, hanno raccontato di essersi tuffati per “rinfrescarsi” e quindi, dopo qualche minuto, di aver perso di vista il marocchino e di non averlo più rintracciato.