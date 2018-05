Dramma all’ipprodromo di Vinovo. Uomo accoltellato: è grave. Preso l’aggressore

La vittima, Giuseppe Gozzi, 46 anni, è ricoverata in prognosi riservata al Santa Croce di Moncalieri

Dramma davanti all’ippodromo di Vinovo. Un uomo è stato accoltellato ed è ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santa Croce di Moncalieri. E’ successo ieri sera, sabato 5 maggio, poco dopo le 20. Si tratta di Giuseppe Gozzi, 46 anni, di Piobesi. L’uomo è arrivato al pronto soccorso con una profonda ferita al fianco: la lama gli ha perforato un polmone. E’ stato ricoverato in prognosi riservata.

AGGRESSORE IDENTIFICATO E ARRESTATO

L’aggressore è stato identificato e acciuffato nel corso della notte dai carabinieri di Moncalieri che hanno visionato a lungo le immagini del circuito di sicurezza dell’impianto di Vinovo: è un uomo di 49 anni, residente a Rivalta, conoscente della vittima. Anche lui si è presentato al pronto soccorso dicendo di essere stato ferito da uno sconosciuto. Smascherato, è stato posto agli arresti e si trova ora ai domiciliari con l’accusa di tentato omicidio.

SI INDAGA SU UN ALTRO EPISODIO AVVENUTO IN MATTINATA

Secondo le prime testimonianze raccolte dai militari dell’Arma, dietro l’accoltellamento, ci sarebbero questioni legate a una scommessa sulle corse dei cavalli. L’attenzione degli investigatori si starebbe concentrando su quanto accaduto diverse ore prima del folle raid. Sembra infatti che un gruppo di persone abbia litigato con il fratello di Gozzi all’interno dello stesso ippodromo. Non è dunque esclusa una relazione tra l’episodio e il ferimento del 46enne avvenuto poi in serata.

TRA VITTIMA E AGGRESSORE E’ SCOPPIATA UNA LITE?

E’ probabile, dunque, che i fatti accaduti in mattinata abbiano avuto un seguito e che tra i due uomini, entrambi frequentatori del centro ippico di Vinovo, sia esplosa una lite sfociata poi nel ferimento del 46enne di Piobesi. Ipotesi, è bene sottolinearlo. Pure e semplici ipotesi da prendersi con il più classico beneficio dell’inventario e che attualmente sono al vaglio degli inquirenti cui tocca fare piena luce sull’episodio.