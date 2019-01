Il dramma, la paresi e le battaglie: Marisa Amato era parte civile al processo

Lo scorso 23 ottobre la donna aveva raggiunto in ambulanza l'aula bunker per l'udienza preliminare sui fatti di piazza San Carlo

Marisa Amato, la 65enne morta a causa di complicazioni respiratorie in mattinata all’ospedale Cto di Torino, era rimasta tetraplegica a causa delle ferite riportate nella drammatica serata del 3 giugno 2017, quando fu travolta dalla folla in fuga da piazza San Carlo.

Da quel momento ha avuto inizio una lunga e dolorosa esperienza sotto il profilo sanitario e legale. Sperava di tornare a una vita normale Marisa, e lo scriveva nei post pubblicati su Facebook su una pagina creata apposta per seguire la sua vicenda umana e civile: “Aiutiamo Marisa Amato”.

Lo scorso 23 ottobre la donna aveva raggiunto in ambulanza l’aula bunker del tribunale, alla periferia di Torino, per prendere parte all’udienza preliminare per i fatti di piazza San Carlo. Assistita dall’avvocato Nicola Menardo, dello studio legale Grande Stevens, si era costituita parte civile nel processo. Quindici le persone accusate di disastro, lesioni e omicidio colposo tra cui la sindaca Chiara Appendino, l’allora questore Angelo Sanna, il viceprefetto Roberto Dosio.

In merito alla tetraparesi di Marisa Amato, la procura aveva avviato accertamenti nei confronti di due medici, affidandosi alla consulenza di due specialisti, per appurare se la condizione della donna fosse stata causata da un’insufficienza di accertamenti all’ospedale Maria Vittoria, dove era stata portata dai soccorritori, e alle Molinette, dove era stata poi trasferita. Saranno i parenti, adesso che non c’è più, a continuare la battaglia di Marisa.