Dramma Luis Enrique, “l’enorme abbraccio” di Cristiano Ronaldo

Tutto il mondo del calcio si è stretto attorno a Luis Enrique. Ieri l’ex allenatore della Roma e del Barcellona ha annunciato la scomparsa della figlia di 9 anni, “dopo aver lottato per cinque lunghi mesi contro un osteosarcoma”. Per questo motivo, in estate è stato costretto a lasciare la panchina della nazionale spagnola.

Tra i tanti messaggi di cordoglio, anche quello di Cristiano Ronaldo: “Le più sentite condoglianze a Luis Enrique e a tutta la sua famiglia in questi momenti così difficili. Tutta la forza del mondo e un abbraccio enorme mister”.