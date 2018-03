DRAMMA NEL TORINESE. Dodicenne litiga con i genitori per un brutto voto e si lancia dalla finestra

Dramma in provincia di Torino. Una 12enne si è buttata dal primo piano del suo palazzo a Moncalieri, dopo una lite per un brutto voto preso a scuola.

La giovane è stata così trasportata d’urgenza all’ospedale Regina Margherita. Il fatto è avvenuto intorno alle 21,30

Secondo le prime indiscrezioni, la discussione con i genitori è cominciata dopo aver raccontato ciò che è successo a scuola.

Poi, per cause ancora da chiarire, la 12enne ha deciso di lanciarsi nel vuoto, facendo per fortuna un volo di pochi metri.

Gli stessi genitori hanno chiamato i soccorsi per la figlia, che nel frattempo è sempre rimasta vigile. Adesso è sotto osservazione, mentre i carabinieri stanno cercando di fare luce sull’accaduto.