Dramma nella mattinata di oggi a Domodossola, nell’Alessandrino. Una 17enne di Verbania è morta dopo un incidente con il parapendio in montagna.

Sul posto i soccorsi, che nulla hanno potuto per salvare la vita della giovane. La ragazza ha perso il controllo in fase di atterraggio per motivi ancora da accertare (forse un errore o un malfunzionamento) ed è precipitata in un canale tra Domodossola e Villadossola. Il corpo è stato ritrovato in acqua dai soccorritori.