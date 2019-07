Dramma a Rivarolo Canavese: camion travolge e uccide una donna in bici

La tragedia in mattinata: la vittima aveva 25 anni ed è morta schiacciata dal peso dell'autocisterna

Una tragedia ha scosso la mattinata degli abitanti di Rivarolo Canavese, nel Torinese: una 25enne è morta in via della Lumaca, investita da un camion.

INUTILI I SOCCORSI

Ancora da chiarire con precisione la dinamica dell’incidente: dalle prime ricostruzioni sembra ci sia stato un semplice ma fatale malinteso tra i due coinvolti, con il guidatore dell’autocisterna che, data la curva cieca, non si è probabilmente accorto della presenza della donna in bicicletta. Nulla da fare per la 25enne: inutili i soccorsi, che hanno solo potuto constatare la sua morte.