Dramma sfiorato in mare: moto d’acqua esplode, padre e figlio finiscono in ospedale

Dramma sfiorato sul filo dell’onda. Una moto d’acqua esplode all’improvviso catapultando padre e figlio in mare sotto gli occhi di una donna che proprio in quel momento stava riprendendo la scena col telefonino. Il video, impressionante, è stato pubblicato su VKontakte, il Facebook russo. I due, gravemente feriti, sono stati soccorsi e ricoverati in ospedale.