Drew deve uccidere un uomo

Eccolo il primo prodotto originale della neonata casa editrice BuendiaBooks, quella con il logo della farfalla gialla che, domenica scorsa a San Damiano d’Asti, ha premiato i vincitori del suo concorso e presentato alcune novità. Nei mesi scorsi, si era detto che la casa editrice avrebbe lanciato un nuovo formato, le “Fiaschette“, ossia libri agili, in formato A6, con le originali copertine a righe verticali e a prezzi contenuti. E soprattutto, con racconti, un genere da riscoprire. Il primo della serie è “Drew” di Andrea Monticone, una sorta di giallo-noir in cui il protagonista, Drew appunto, lascia Londra dopo vent’anni per tornare a Torino: un viaggio con un unico scopo, quello di uccidere un uomo. Un racconto agile e veloce per l’estate e che pare davvero come il primo di una lunga serie (per informazioni visitate www.buendiabooks.it).