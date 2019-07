Droga calata col paniere: quattro arresti nel Torinese [FOTO E VIDEO]

Quattro persone, tre italiani e un marocchino, sono state arrestate, questa mattina, in esecuzione di un’ordinanza di custodia emessa dal gip del tribunale di Torino su richiesta della locale Procura (che ha diretto le indagini), con l’accusa di spaccio di droga.

TRE IN CARCERE, UNO AI DOMICILIARI

Tre degli arrestati (un 45enne di Villastellone, un 40enne di Carmagnola ed un 44enne di Torino) sono finiti in carcere, in un cella della casa circondariale “Lo Russo-Cotugno”, il quarto, un 22enne di Villastellone, è stato “accompagnato” agli arresti domiciliari in attesa di interrogatorio.

SPACCIAVANO HASHISH

Hashish, in particolare, la sostanza che veniva “smerciata” nei Comuni di Torino, Villastellone, Santena e Carmagnola, come rilevato dai militari del comando stazione di Villastellone che hanno indagato sul campo, dal febbraio al maggio scorso, accertando almeno una cinquantina di “episodi”.

DROGA CALATA COL PANIERE

In diversi casi, secondo quanto documentato dai carabinieri della compagnia di Chieri, uno degli arrestati, cedeva la sostanza stupefacente calandola direttamente dal balcone di casa, con un “paniere” legato ad una cordicella, dove l’acquirente metteva i soldi.