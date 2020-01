Droga conservata in frigorifero insieme a frutta e verdura: arrestato pusher 25enne

La droga era nascosta in frigorifero, insieme all’insalata. E lì l’hanno trovata, in un appartamento, a Grugliasco, gli agenti del commissariato di Rivoli. In quella casa c’era un giovane di 25anni (che abitava insieme con la madre di 55) già noto alle forze dell’ordine, finito in manette con l’accusa di possesso e spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti che lo hanno acciuffato, sono entrati in azione insieme ai loro colleghi del Nucleo cinofilo antidroga della Questura di Torino.

ARRESTATO PER DROGA

La speciale “task-force” della Polstato ha deciso di perquisire l’alloggio dopo aver notato un insolito “via vai” di persone a ogni ora del giorno e della notte. Si trattava, evidentemente, di clienti del giovane pusher. Una volta dentro, nel frigorifero, hanno trovato, insieme a frutta e verdura, 300 grammi di cocaina in pietra e 140 grammi di marijuana. Tanto è bastato per far scattare le manette attorno ai polsi del 25enne.