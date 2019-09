Droga nascosta negli slip, il pusher tenta la fuga: acciuffato [FOTO]

Mercoledì sera, gli agenti della squadra Volante del commissariato Centro, durante un controllo sul Lungo Dora Napoli a Torino, hanno notato un soggetto sospetto sostare all’angolo con Corso Vercelli.

MAROCCHINO FERMATO DALLA VOLANTE

L’uomo, un 35enne marocchino, alla vista della pattuglia, ha tentato di allontanarsi, ma i poliziotti lo hanno seguito e bloccato. Sottoposto a perquisizione personale, gli sono stati trovate addosso, nascoste negli slip, 51 “confezioni” termosaldate, alcune di colore blu, altre gialle.

COCAINA ED EROINA NELLE “CONFEZIONI”

Accertamenti condotti nei locali del gabinetto di polizia scientifica hanno rivelato che in quei pacchetti erano custodite alcune dosi di cocaina ed eroina.

IL PUSHER FINISCE IN MANETTE

Il pusher, che ha numerosi precedenti specifici per il medesimo reato, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.