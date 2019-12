Droga nel portafogli e negli slip, arrestato 26enne: era già stato condannato due volte

Ha già due condanne passate in giudicato per reati inerenti agli stupefacenti e risultava colpito dalla misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Torino, ma ciò nonostante ha continuato a smerciare stupefacenti.

Erano quasi le 15 di mercoledì pomeriggio quando una volante dell’ufficio Prevenzione Generale impegnata nel pattugliamento del quartiere San Paolo ha notato camminare un sospetto lungo via Sestriere.

Il giovane, di nazionalità gabonese, alla vista degli agenti ha cambiato direzione, affrettando il passo. I poliziotti lo hanno allora avvicinato per sottoporlo a controllo e il 26enne, con mossa fulminea, ha portato improvvisamente qualcosa alla bocca, deglutendo, noncurante degli ordini impartiti dagli agenti.

La perquisizione personale effettuata a suo carico ha consentito il rinvenimento di 480 euro conservati nel portafogli e di 600 euro occultati negli slip, in merito ai quali non è stato in grado di dare alcuna giustificazione. Il giovane, irregolarmente residente in Italia e disoccupato, è stato nuovamente tratto in arresto per violazione della legge sugli stupefacenti.