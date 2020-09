Droga nell’amuleto portafortuna, arrestato pusher a Barriera Milano [VIDEO]

Poco dopo le tre della notte di martedì scorso, mentre transitavano in corso Giulio Cesare, giunti all’altezza di via Palestrina, gli agenti del Commissariato Barriera Milano hanno notato un individuo che alla loro vista si è fermato e si è guardato intorno.

Quando si sono avvicinati per controllarlo, i poliziotti si sono accorti che l’uomo nascondeva qualcosa in una mano. Alla richiesta degli agenti di mostrare quanto in suo possesso, il giovane, un senegalese di 34 anni, si è dato alla fuga.

Il 34enne è stato raggiunto e bloccato dopo una colluttazione in via Leinì: proprio in seguito allo scontro con il fuggitivo, uno degli agenti è rimasto contuso riportando diverse escoriazioni.

Dalla perquisizione è emerso che il fermato indossava tre gri-gri, l’amuleto portafortuna. Uno di questi, modificato per eludere un eventuale controllo, presentava un foro utilizzato per far uscire le dosi di stupefacente. I poliziotti hanno appurato poi che l’amuleto conteneva 17 dosi di crack, fatto che ha portato gli agenti ad arrestare il pusher per spaccio, oltre che per resistenza a pubblico ufficiale.