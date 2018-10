Droga di ogni tipo al Festival Movement: 3 arresti 6 denunce al Lingotto

Cocaina, hashish, marijuana, ecstasy, ketamina, anfetamina: droga di ogni tipo è stata sequestrata dalla guardia di Finanza a Torino, durante i controlli al “Movement“, il festival internazionale della musica elettronica che si è tenuto il 12 e 13 ottobre negli spazi del polo espositivo “Lingotto fiere“.

IMPIEGATI 80 MILITARI

L’operazione, in cui sono stati impiegati 80 militari e otto unità cinofile, ha portato a 3 arresti, 6 denunce e 170 segnalazioni per stupefacente.

LA DROGA SEQUESTRATA

Le fiamme gialle hanno sequestrato 135 spinelli, 400 grammi di droga, decine di pastiglie di ecstasy, ed altre sostanze psicotrope oltre ad alcune dosi di LSD.

GLI ESCAMOTAGE PER NASCONDERE ROBA

Alcuni tra i migliaia di giovani accorsi per gli eventi, hanno utilizzato vari espedienti per tentare di occultare la sostanza stupefacente, inserendola in insospettabili sigarette, nascondendola nella biancheria intima, addirittura tra i capelli.